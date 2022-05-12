В лагерь за 1200. Каким будет сезон детского отдыха на Алтае и как купить путевку в 20 раз дешевле обычного

Сезон летнего детского отдыха в Алтайском крае в 2022 году пройдёт в привычном, почти доковидном формате. Об этом в ходе заседания краевого правительства сообщила замминистра образования региона Галина Синицына. По её словам, лагеря можно будет заселять без ограничений, а родителям разрешат приезжать к своим детям в гости. Тем не менее некоторые эпиднормы всё же продолжат действовать.

Будет работать и программа «детского» кешбэка, введённая в стране год назад. По ней родители могут купить путёвку для ребёнка в два раза дешевле. Помимо федеральной меры поддержки, жители региона могут рассчитывать также и на компенсацию из краевого бюджета. Так, некоторым категориям граждан путёвка для ребёнка обойдётся всего в 1200 рублей.

Рассказываем, как пройдёт летний сезон в Алтайском крае в 2022 году, сколько лагерей смогут принять детей и кому путёвки достанутся с огромной скидкой.

Полная загрузка и термометрия

В 2022 году для детей Алтайского края всего будет работать 829 лагерей, рассказала Синицына. Но «классических» загородных из них всего 54 (49 оздоровительных лагерей и пять — санаторного типа). Всё остальное — это профильные лагеря и учреждения с дневным пребыванием.

Точное количество ребят, которые смогут отдохнуть за городом по путёвке в 2022 году, Синицына не назвала. По её словам, все загородные лагеря края за одну смену могут вместить чуть более 10 тысяч детей. По подсчётам краевого управления по туризму, за весь сезон гостями учреждений отдыха станут более 20 тысяч несовершеннолетних.

Заявочная кампания стартовала ещё 31 марта и продлится до 31 августа. По данным алтайского Минобрнауки, к 11 мая жители региона подали более 16 тысяч заявлений на путёвки. Из них более 6,5 тысячи уже забронированы, а 5,8 тысячи полностью оплачены.

Сам сезон отдыха продлится с 1 мая по 30 сентября, а смены в большинстве лагерей будут 14-дневными. В отличие от двух прошлых «ковидных» лет, в этот раз от многих эпидограничений решили отказаться.

«В связи с изменением санитарно-эпидемиологических требований в 2022 году разрешена 100%-ная наполняемость в отрядах. Возможно также использовать спортивные залы и игровые помещения. Родителям разрешено посещать места летнего отдыха при соблюдении санитарных правил. При круглосуточном режиме работы лагеря по-прежнему будут проводиться регулярные термометрия, влажные уборки и другие меры санитарной безопасности», — рассказала Галина Синицына.

При этом несколько санитарных требований остались неизменными по сравнению с прошлым годом. Так, заезд детей и сотрудников в лагерь должен быть одномоментным (все заезжают в один день). Кроме того, все работники учреждения отдыха обязательно должны сдать тест на ковид. Как и прежде, проведение массовых мероприятий остаётся под запретом.

Путёвка за 1200 рублей

В 2022 году в Алтайском крае, как и по всей стране, продолжает действовать программа детского кешбэка. Воспользовавшись этой мерой поддержки, родители могут вернуть 50% от стоимости путёвки. По словам главы местного управления по туризму Евгения Дешевых, программа оказалась очень популярной. В 2021 году к ней подключились 45 алтайских лагерей, а по льготной цене отдохнуло 7956 детей.

Оценил эффективность кешбэка и губернатор региона Виктор Томенко.

«В прошлом году мы потренировались: кешбэк заработал и оказался востребован. Он очень выгодный в конечном итоге, действительно делает стоимость отдыха посильной практически для любой семьи. Ребятишки могут отдохнуть», — высказался глава Алтайского края.

По словам Дешевых, в этом году к программе детского кешбэка подключат ещё больше загородных лагерей — 50.

Средняя стоимость путёвки в детский загородный лагерь на Алтае в 2022 году составит 23 700 рублей.

Такие данные привели в алтайском Минобрнауки. Соответственно, родителям, которые воспользуются кешбэком, путёвка обойдётся примерно в 11 850 рублей.

Но в Алтайском крае есть и собственные меры поддержки для родителей, которые отправляют детей на летний отдых.

Так, всем жителям региона, которые воспитывают детей в возрасте до 15 лет включительно, при покупке путёвки из краевого бюджета компенсируют 6300 рублей. Кстати, эта льгота применяется даже для тех, кто пользуется кешбэком. Совместив федеральную и краевую меры поддержки, родители смогут купить путёвку в среднем за 5550 рублей.

А для граждан, которые являются сотрудниками госорганов и краевых госучреждений и воспитывают детей в возрасте до 15 лет, в региональном бюджете предусмотрены дополнительные (помимо 6300 рублей) субсидии в размере 4350 рублей. Такие жители региона, воспользовавшись кешбэком, при краевой поддержке смогут приобрести путёвку всего за 1200 рублей.

Самую ощутимую поддержку в крае оказывают многодетным родителям, которые отправляют на отдых троих и более детей до 15 лет. Им из бюджета компенсируют по 23 700 рублей за третьего и каждого последующего ребёнка.

Как получить скидки на путёвку в детский лагерь?

Чтобы воспользоваться всеми мерами поддержки, которые вам полагаются, путёвку нужно приобретать на порталах «Заявка 22» или «Мир путешествий». Оплату нужно производить на сайте лагеря или туроператора и обязательно картой «Мир». Важно также, чтобы она была подключена к программе лояльности privetmir.ru.

После того как вы выберете подходящий лагерь, забронируете путёвку и оплатите её полную стоимость, вам на карту поступит кешбек. Срок возврата средств — пять дней.

Уже после того как ребёнок отдохнул в лагере нужно подать заявление на возврат в личном кабинете на сайте «Заявка 22». В течение 30 дней вам на счёт поступят и краевые субсидии.

Фото: портал Алтайские каникулы

Если у вас возникли вопросы по поводу приобретения путёвки или мер поддержки, обратитесь на горячую линию по номеру 8-961-983-99-20.