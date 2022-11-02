Алтайское правительство поддержало просьбу Бийска, Рубцовска и Новоалтайска стать городами трудовой доблести

Вслед за Барнаулом почётное звание «Город трудовой доблести» в Алтайском крае могут получить Бийск, Новоалтайск и Рубцовск. Вопрос рассмотрели 2 ноября на заседании краевого правительства. Губернатор Виктор Томенко и члены кабмина, выслушав доклады градоначальников, приняли решение поддержать заявки всех трёх городов.

С инициативой в правительство края обратились администрации Бийска, Новоалтайска и Рубцовска. Идею активно поддержали и общественники. С информацией о достижениях городов, их исторических победах, героизме жителей в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время выступили глава Бийска Александр Студеникин, глава Новоалтайска Владимир Бодунов и глава Рубцовска Дмитрий Фельдман.

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Общество Рубцовску хотят присвоить звание «Город трудовой доблести»

По словам начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам госслужбы и кадров Сергея Долгуя, в отношении всех трёх городов собраны убедительные сведения о трудовом героизме тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Губернатор отметил, что инициативу нужно поддержать.

В мае 2021 года президент России подписал указ о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» Барнаулу наряду с ещё 11 городами. Решение об этом принимается после получения положительного заключения Российской академии наук, а основными условиями для его присвоения являются вручение предприятиям городов-соискателей переходящих Красных знамён Госкомитета Обороны, награждение их государственными наградами, задокументированные свидетельства героического труда жителей.

В настоящее время в России уже 44 городам присвоено звание «Город трудовой доблести».