Сказки, крепости и большие ледяные горки. Как сибирские столицы развлекали своих жителей в новогодние праздники

Amic.ru посмотрел, как сибирские города украсили улицы к праздникам

10 января 2023, 09:05, ИА Амител

Новогоднее оформление Барнаула / Фото: amic.ru

2023-й Новый год многие регионы России, и Сибири в частности, отметили скромно — без салютов и громких мероприятий. Однако везде решили не лишать детвору праздника и всё-таки строили новогодние городки, ставили ёлки и украшали улицы. А во многих регионах к огромной радости жителей и большущей зависти барнаульцев возводили ледяные высокие горки, которые пользовались огромной популярностью. Редакция amic.ru публикует фотографии, как были украшены соседние города и какие развлечения приготовили для их жителей в зимние праздники.

Томск

Главным местом притяжения жителей в новогодние праздники стала 24-метровая ёлка на Новособорной площади в Советском районе Томска и ледяные горки. В этом году на площади возвели трёхскатную и малую горки, а в снежном городке обустроили лабиринт в тематике русских народных сказок. Установили и ледяные фигуры — тоже любимые сказочные персонажи.

Причём в Томске новогодние городки были в каждом районе. Например, в сквере Студенческих отрядов сделали ледовый городок, вдохновлённый сказкой Шарля Перро «Золушка». Для горожан организовали две фотозоны в виде трона с хрустальной туфелькой и санями. А в ледовом городке у ДНТ «Авангард» вместе ёлкой, катком и горкой появился «оркестр снеговиков» — фигуры с музыкальными инструментами.

Красиво оформили томичи и пространство у Белого озера. Здесь поставили двухметровую ель, 11 фигур расположились на ледовых подиумах вокруг озера, для отдыхающих установили световую арку в форме сердца. А по глади катка «плывут» белые лебеди.



































Кемерово

В Кемерове снежные городки тоже стоят во всех районах города. А в Центральном районе (в сквере Искусств) детвору и взрослых радует светящаяся горка-ладья. В сквере Дружбы народов на проспекте Шахтёров появились ворота с надписью «КУZБАСС». А снежные горки украшают персонажи русских народных сказок. Центр притяжения — площадь Советов, там поставили ледяные скульптуры героев русских народных сказок, а ещё на площади установили «Игросферу»: шатёр с настольными играми для детей.































Красноярск

В Красноярске главная новогодняя ёлка высотой 55 метров украсила Татышев-парк. И это самая высокая ёлка России. А ещё здесь восхищают ребятню семь снежных горок, ледовые фигуры героев русских сказок, снеговичка-хоккеиста и огромные ледяные валенки. Да и в других районах краевой столицы тоже обустроили новогодние городки с ёлками. Кстати, в Красноярске украшали город и частники, которые своими силами организовали несколько привлекательных пространств.



































Омск

Одним из самых интересных мест в Омске стала площадка «Зимний Любинский». Её наполнили советской эстетикой: полёт первого человека в космос, Олимпиада-1980 и другие исторические события и быта нашей страны в прошлом веке.

Главную ёлку Омска поставили на площади у здания цирка. У Музыкального театра нарядили ели, а перед входом установили светодиодные панно. На здании администрации появилась бахрома и снежинки, рядом установили надпись «Омск 2023». В сквере Павлика Морозова появилась так называемая «Арка желаний».



























Иркутск

В Иркутске главной площадкой города был сквер Кирова. Там смонтировали 25-метровую ёлку, светодиодные скульптуры, ледовый городок и обустроили резиденцию Деда Мороза. Небольшие новогодние площадки появились и в других районах города.















Новосибирск

Новосибирск в этом году за свои украшения получил статус новогодней столицы России.

На Михайловской набережной Новосибирска появилось 130 снежных баб. И даже около крематория Новосибирска «Некрополь» поставили несколько снежных и ледяных фигур. Первомайский сквер украсили два огромных оленя, фонтан расцветал гирляндами, над дорожками сделали световые арки. На улице Ленина по аналогии с Никольской в Москве обустроили потолок из светящихся гирлянд на нитях. А ещё в Новосибирске залили самый длинный каток в России — на набережной.



























Горно-Алтайск

Горно-Алтайск украсили без особых сюрпризов. Главной площадкой здесь стала площадь им. Ленина, там установили городскую ель, сани, аллею звёзд, поставили деревянную горку. Власти украсили территорию родника «Ырысту и Аленушка» и панорамного парка «Гора Туугая».











Кызыл

В Кызыле к Новому году организовали четыре площадки, на которых поставили ёлки. Главной стала 19-метровая ёлка на центральной площади города. Также установили светодиодные фигуры в виде звёзд, оленей, снеговиков и сказочных персонажей.



























Абакан

В Абакане главным местом празднования Нового года стал Черногорский парк города. Его украсила нарядная ель, гости развлекались на ледяной горке. Также по всему городу развесили гирлянды, поставили светодиодные ёлки, композицию со светящимися цифрами «2023», а ещё в городе можно было найти часы, стрелки которых приближаются к полуночи.



























Алтайский край

В Барнауле в этом году в каждом районе появилось по ледяному городку. Главный из них был на улице Мало-Тобольской, где поставили ёлку. Вход на пешеходную улицу открывали цифры «2023». Барнаульцы гуляли в украшенных парках «Центральный» и «Изумрудный», а также проводили время на новогоднем катке перед ТЦ «Галактика». А вот горок для детей этой зимой в столице края практически нет. А там, где всё-таки есть (например, в парке Центрального района), практически все каникулы стояли огромнейшие очереди.

Украсили к Новому году и другие города и посёлки Алтайского края. Поставили ели, развесили гирлянды и установили новогодние фигуры. Так, жителям Бийска очень понравилось украшение улицы Мерлина, а в Белокурихе гости и жители ходили фотографироваться к ледяным фигурам у санатория «Родник Алтая».