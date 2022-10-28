10 многоквартирных и 170 частных домов в Барнауле остались без воды

Пресс-центр мэрии Барнаула обновил информацию касательно отключения воды у части потребителей Железнодорожного и Октябрьского районов. Сейчас под отключением находятся 10 многоквартирных домов, 170 частных домов, 26 административных зданий, одна бойлерная.

Сейчас воды нет по следующим адресам: ул. Новороссийская, 140, 134-136, 47, 47/1, 35, 60-130, 33-39; ул. Заринская, 2а; Павловский тракт, 28, 28/1-28/9, 20; ул. Автотранспортная, 55-55и; ул. Советской Армии, 101а, 121, 121а; пер. Аграрный, 25, 64а, 66; пер. Вагонный, 2-24, 5-21; ул. Телефонная, 145, 52, 54, 54/1; пер. Стрелочный, 2-22, 1-21; ул. Антона Петрова, 109-127, 112, 106, 106а, 108, 108а, 108б, 110, 110а; пер. Гранитный, 27-50; пер. Контурный, 51, 53; пер. Лагерный, 30-55; ул. Северо-Западная, 205-258.

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Напомним, что сейчас «Росводоканал Барнаул» устраняет поломку на водопроводной сети диаметром 500 мм возле дома на улице Автотранспортной, 55д. Как сообщает пресс-центр мэрии, работы планируют закончить к утру 29 октября.