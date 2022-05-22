100-летнее здание отреставрируют в центре Барнаула

В Барнауле планируют отреставрировать 100-летнее здание на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Об этом сообщают «Вести. Алтай».

У собственников строения нет денег на проведение работ, но они приняли предложение Молодежного парламента, который предложил сделать ремонт.

В данный момент волонтеры очищают древесину от дорожной пыли, после чего ее покроют специальным защитным раствором. Также в доме обновят резные таблички.

Желающие помочь в реставрации здания могут присоединиться к проведению работ. Для этого нужно заполнить заявку в группе «ВКонтакте».

Работы ведутся со вторника по субботу — с 17.00 до 20.00.