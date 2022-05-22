100-летнее здание отреставрируют в центре Барнаула
У собственников нет денег на проведение работ, но они приняли предложение Молодежного парламента
22 мая 2022, 18:58, Илья Звягинцев
В Барнауле планируют отреставрировать 100-летнее здание на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Об этом сообщают «Вести. Алтай».
У собственников строения нет денег на проведение работ, но они приняли предложение Молодежного парламента, который предложил сделать ремонт.
В данный момент волонтеры очищают древесину от дорожной пыли, после чего ее покроют специальным защитным раствором. Также в доме обновят резные таблички.
Желающие помочь в реставрации здания могут присоединиться к проведению работ. Для этого нужно заполнить заявку в группе «ВКонтакте».
Работы ведутся со вторника по субботу — с 17.00 до 20.00.
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