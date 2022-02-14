100 образовательных учреждений в Алтайском крае остаются закрытыми из-за коронавируса

На восьми территориях в Алтайском крае действуют коронавирусные каникулы, на данный момент закрытыми из-за распространения COVID и ОРВИ остаются 100 учебных учреждений.

В 89 школах занятия проводятся в дистанционном формате. Как сообщает “Банкфакс“, в Минздраве не уточнили, в каких именно муниципалитетах действуют подобные меры.

Издание также отмечает, что информации о том, какие учебные заведения закрыты на карантин, нет ни на сайте Минобрнауки Алтайского края, ни на сайтах городских администраций.

Алтайское управление Роспотребнадзора также не публиковало официальных сообщений по данной теме.

Напомним, по состоянию на 14 февраля, в Алтайском крае коронавирусом заразились 23 742 несовершеннолетних.