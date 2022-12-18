11-летний мальчик спас бездомную собаку, которой не хотели помогать окружающие
Ребёнок несколько раз обращался за помощью к взрослым, но получал отказы
18 декабря 2022, 11:06, Илья Звягинцев
В Хабаровске 11-летний мальчик спас бездомного пса. История распространяется в социальных сетях.
Ребёнок увидел в глубокой мусорке животное с раненой лапой. Самостоятельно выбраться из отходов собака не могла.
Мальчик обращался за помощью к прохожим, но получал отказы.
Утром следующего дня он вернулся и застал собаку на том же месте. Мальчик позвонил спасателям, но ему ответили, что животное выберется самостоятельно. Тогда ребёнок попросил о помощи маму.
Семья обратилась к волонтёрам, а те прибыли на место и помогли вызволить раненое животное. Мальчик уговорил маму взять пса домой хотя бы на передержку.
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