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11-летний мальчик спас бездомную собаку, которой не хотели помогать окружающие

Ребёнок несколько раз обращался за помощью к взрослым, но получал отказы

18 декабря 2022, 11:06, Илья Звягинцев

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

В Хабаровске 11-летний мальчик спас бездомного пса. История распространяется в социальных сетях.

Ребёнок увидел в глубокой мусорке животное с раненой лапой. Самостоятельно выбраться из отходов собака не могла.

Мальчик обращался за помощью к прохожим, но получал отказы.

Утром следующего дня он вернулся и застал собаку на том же месте. Мальчик позвонил спасателям, но ему ответили, что животное выберется самостоятельно. Тогда ребёнок попросил о помощи маму.

Семья обратилась к волонтёрам, а те прибыли на место и помогли вызволить раненое животное. Мальчик уговорил маму взять пса домой хотя бы на передержку.

Комментарии 17

  • Хорошо, когда день начинается с таких новостей! Удачи и успехов парню и его семье!
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Правильное воспитание!. Хорошим человеком вырастет парень. Маме спасибо .
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Хороший человек растет!
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, теперь одной бездомной собакой больше. В новостях за этот же день стая собак напала на восьмилетнюю девочку. Спасибо таким малолетним дебилам
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Потом эта собака загрызёт какого-нибудь ребёнка, не дай бог. И комментаторы будут вопить "Расстрелять немедленно!" :-)
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Многим людям надо учиться у этого мальчика.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Хороший человечик растёт, многим людям, надо у него поучиться доброте.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Мальчик молодец, умнее многих взрослых
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, тогда по вашей версии, не надо вообще никого спасать, а то вдруг что-то пойдет не так.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Главное, чтобы Вы никого не загрызли, а то страшно за людей, которые рядом с вами(
    19 декабря, Гость   Ответить
  • А мне собаку жальче чем человека,который так может говорить о животном,а люди не кусаются ? Они еще хуже животгюных
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Молодец пацан.Родителям респект и уважуха!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Молодец пацан и родителям респект и уважуха!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Почему вообще ребёнок шляется по помойкам? Наверное, семья неблагополучная? Тогда родителей лишить родительских прав, детей в детдома.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Почему вообще ребёнок шляется по помойкам? Наверное, семья неблагополучная? Тогда родителей лишить родительских прав, детей в детдома. - а вас усыпить.. учитесь у ребенка!!! Человеком не только родится нужно..
    19 декабря, Гость   Ответить
  • У любого корейца спросите, и он подтвердит вам, что собак надо любить.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Официальная идеология Третьего Рейха- любовь к природе, к животным... Гитлер вообще был вегетарианцем... именно оттуда растут ноги у современных европейских "эко-активистов" и "зелёных" всех мастей... парень поступил правильно, а то, что выше, я больше в сторону верещащих: "люди хуже животных" адресую...
    19 декабря, Гость   Ответить
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