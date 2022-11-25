12 тысяч барнаульцев пришли на вокзал встречать поезд Деда Мороза в -20

11 924 человека посетили барнаульский вокзал в течение шести часов, чтобы встретиться с Дедом Морозом. Такую цифру озвучил amic.ru пресс-секретарь Алтайского региона ЗСЖД Виталий Кляйн.

Напомним, что главный зимний волшебник страны на своём поезде прибыл в Барнаул 25 ноября. В 09:55 на перроне железнодорожного вокзала новогодний состав поприветствовал гудками горожан, пришедших увидеть Деда Мороза (а их, несмотря на мороз, было немало). Подсчитали количество посетителей «временной резиденции» специально, с помощью волонтёров.