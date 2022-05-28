15-летний подросток пошел на речку в Новоалтайске и пропал

15-летний подросток пропал в посёлке Белоярск Новоалтайска. Как сообщает «Лиза Алерт», 27 мая около 18:00 он пошёл на речку в районе ШКМ и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, карие глаза, тёмно-русые волосы. Был одет в белую футболку, чёрные шорты, белые кроссовки, ехал на велосипеде.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего либо видел его, просьба сообщить по телефону: 112 или 8-800-700-54-52 ПСО «Лиза Алерт».