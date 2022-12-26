170 машин спецтехники и 1400 человек будут очищать Барнаул от снега 26 декабря

За прошедшие выходные с городских улиц вывезли 22 тысячи кубометров снега

26 декабря 2022, 10:19, Илья Звягинцев

Фото: barnaul.org

Дорожники продолжают очищать улицы Барнаула от снега. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Сегодня днем продолжат очистку от снега городских дорог, парковок и тротуаров порядка 170 машин спецтехники и 1400 рабочих, в том числе 115 единиц техники и более 130 рабочих МБУ „Автодорстрой“, которые будут работать на подходах к пешеходным переходам, остановочных площадках и лестничных маршах по всему городу», — сказано в сообщении.

Районные администрации займутся очисткой придомовых территорий, на которую выйдут более 1200 человек.

Автомобилистов призывают на нарушать правила парковки, чтобы не мешать коммунальщикам чистить улицы.