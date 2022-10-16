23 человека погибли на дорогах Алтайского края с начала года

С начала 2022 года на дорогах Алтайского края зафиксировали 527 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 23 человека. Еще 625 человек в авариях получили различные травмы, рассказали в региональном ГИБДД.

Один из наиболее частых видов аварий — наезд на пешехода. За девять месяцев произошла 241 такая авария. 14 человек при наезде погибли, а 243 человека получили различные травмы.

41 авария в регионе произошла с водителями, стаж вождения которых не превышает двух лет. В таких авариях погибли два человека, а еще 59 человек получили различные травмы.

В ГИБДД напомнили, что соблюдение правил дорожного движения позволит снизить аварийность и сохранить жизни людей.