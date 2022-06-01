43 человек спасли с горы Церковка и сломанной канатной дороги в Белокурихе

Спасательные работы в Белокурихе завершились поздней ночью. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, всего спасатели вызволили 43 человек: 21 туриста со сломавшейся канатной дороги, в том числе один ребенок, еще 22 — с горы Церковка, среди которых были восемь детей.

Напомним, что по словам очевидцев, люди в люльках застряли примерно в 17:00. Над горами прошел дождь и град, в результате чего люди промокли.

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Общество 14 человек застряли на канатно-кресельной дороге в Белокурихе

На месте происшествия работали сотрудники 6 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю, спасатели санатория. Из Барнаула выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда им. Зюкова и оперативная группа главка, из Бийска и Горно-Алтайска спасательные формирования. Отмечается, что с самой горы людей спускали на квадроциклах.