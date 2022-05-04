5 мая часть жителей Ленинского района останется без горячей воды

5 мая с 9:00 до 18:00 СГК ограничит подачу горячей воды для части жителей Ленинского района. Согласно сообщению в Telegram-канале барнаульского филиала компании, в это время специалисты подрядной организации демонтируют временный трубопровод и введут в эксплуатацию участок магистрали на улице Георгия Исакова.

Под отключение попадают 66 многоквартирных домов, семь детских садов, четыре школы и семь административных зданий. Полный список можно увидеть в документе по этой ссылке.

Отметим, что ранее в этом районе уже было два отключения, которые затрагивали другие дома.