500 беженцев из ЛДНР и Украины направят в Алтайский край

В Алтайский край направят 500 беженцев из ЛНР, ДНР и Украины. Об этом сказано в официальном постановлении правительства России.

Ранее сообщалось, что больше всех беженцев примут Воронежская область (7000), Краснодарский край (5330), Республика Крым (4788), Ростовская область (4725), Белгородская область (4547).

Города федерального значения, которыми являются Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, принимать беженцев не будут.

Если в отдельных регионах численность беженцев превысит допустимый порог, то их направят в другие регионы. Приоритет будут отдавать местам, где проживают родственники людей.