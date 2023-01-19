6 из 10 барнаульцев поддержали введение начальной военной подготовки в школе

Среди родителей школьников 5-11 классов и студентов ссузов число сторонников преподавания НВП составляет 62%

19 января 2023, 16:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле больше половины жителей города поддерживают введение начальной военной подготовки в школах. Об этом сообщают исследователи портала SuperJob.

"Введение в школах, техникумах и колледжах начальной военной подготовки поддерживают 59% жителей Барнаула. Сторонников этой меры в 1,7 раза больше среди старшего поколения, чем среди опрошенных до 34 лет", – сказано в сообщении.

Среди родителей подростков, учащихся в 5-11 классах, уровень одобрения инициативы составляет 62%.

Мужчины одобряют начальную военную подготовку в школах чаще женщин (69% против 53%). Также отмечается, что рост уровня одобрения инициативы наблюдается с увеличением возраста респондентов.