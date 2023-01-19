НОВОСТИОбщество

6 из 10 барнаульцев поддержали введение начальной военной подготовки в школе

Среди родителей школьников 5-11 классов и студентов ссузов число сторонников преподавания НВП составляет 62%

19 января 2023, 16:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле больше половины жителей города поддерживают введение начальной военной подготовки в школах. Об этом сообщают исследователи портала SuperJob.

"Введение в школах, техникумах и колледжах начальной военной подготовки поддерживают 59% жителей Барнаула. Сторонников этой меры в 1,7 раза больше среди старшего поколения, чем среди опрошенных до 34 лет", – сказано в сообщении.

Среди родителей подростков, учащихся в 5-11 классах, уровень одобрения инициативы составляет 62%.

Мужчины одобряют начальную военную подготовку в школах чаще женщин (69% против 53%). Также отмечается, что рост уровня одобрения инициативы наблюдается с увеличением возраста респондентов.

  

 

Комментарии 22

  • Прям удивили бы если бы было наоборот. В российских опросах всегда власть поддерживают большинство и не как иначе.
    19 января, Гость   Ответить
  • Дак и в реальности такие здравые предложения большинство нормальных людей подержит всегда. Но вам либерососам всегда все не так, но вас мало, вы - пена, которую нужно смыть за борт и чем быстрее, тем лучше.
    19 января, Гость   Ответить
  • в принципе было бы неплохо. один вопрос. как они с "материалами" будут решать проблемы? будут охолощенные автоматы и пистолеты в школы раздавать? или по плакатам и видео учить? насчет первого варианта терзают меня сомнения... а второй не настолько доходчивый.
    19 января, Гость   Ответить
  • меня не опрашивали
    19 января, Гость   Ответить
  • Что-бы быть хлеборрезом или каптёром или писарем-штабным НВП не нужна
    19 января, Гость   Ответить
  • Ну да, ну да, больше половины. Нас что то никто не спрашивал. А я против. А там вон свежая новость , что бы участники СВО вели уроки НВП. У каждого своя роль, учителя должны учить, а у военных свои дела.
    19 января, Гость   Ответить
  • Во, во, были опрошены 1600 респондентов, экономически активные, и 500 среди родителей, даааа, прям пол Барнаула, угу
    19 января, Гость   Ответить
  • здравое введение, поскорей бы
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, наверное, будет оружейка с охолощенным оружием, стрелять будут учить в тире, как это было в Союзе. Плюс медицина и гр. об.
    19 января, Гость   Ответить
  • " такие здравые предложения" -- Гость, ты далек от действительности, если считаешь это здравым предложением. Я тебе расскажу, как это будет в действительности. Будут под диктовку на уроках записывать какие-нибудь определения, классификации, схемы, таблички чертить. И никто не даст руками что-то делать, ничему РЕАЛЬНОМУ не научат. Это обычная сейчас практика. И только воровство времени у учеников.
    19 января, Гость   Ответить
  • А более качественное образование они не поддержали?
    19 января, Гость   Ответить
  • Также отмечается, что рост уровня одобрения инициативы наблюдается с увеличением возраста респондентов.---сами не жили и другим не дадут
    19 января, Гость   Ответить
  • Superjob придумал как пиариться нахаляву? Опросил 10 человек и выдает за голос барнаульцев, а остальные СМИ подхватывают?
    19 января, Гость   Ответить
  • Поддерживают те, кто не учился в советской школе. И не знают, что такое НВП. Придет в школу отставник и будет издеваться над детьми, как в своё время над подчиненными. В армии контингент специфический.
    19 января, Гость   Ответить
  • А кто её проводить будет? У нас учитель ОБЖ даже не служил(((Думаю, такое во многих школах. Зарплаты-то у учителей))))
    19 января, Гость   Ответить
  • У нас учитель ОБЖ даже не служил( ----- А сколько вам годикоф? ОБЖ стали преподавать позднее чем НВП
    19 января, Гость   Ответить
  • Опять лапша по поводу опроса , барнаульцы узнают о опросах только прочитав это сми , что уже это было и никто из них в Реале не участвовал в этом , но в сми те самые кто не участвовал, оказывается был опрошен и скорее всего во сне !!!?! Во дочего техника дошла во сне опсосы делают..!
    19 января, Гость   Ответить
  • Я считаю что лучше НВП чем религоведенье
    19 января, Гость   Ответить
  • 41 % против, это много. 41 % признают даже те, кто проводил опрос
    20 января, Гость   Ответить
  • Ну ну успокойтесь. Чада ваши будут жить в сказочной стране , где молочные реки и кисельные берега , а ещё весело щебечут птицы. Вопрос не в том , что лучше , какой предмет нужен , а какой нет. Природа показывает , что одноклеточные живут без забот но не долго. Нужно уметь защищать себя .
    20 января, Гость   Ответить
  • НВП по идее предмет полезный. Если случится попасть в окоп, то наличие нормальных практических занятий НВП в школе хоть и капельку, но повысит шанс на выживание. Кому от этого хуже? Можно смело убрать из программы изучение религий и поставить на их место НВП.
    20 января, Гость   Ответить
  • Учился в советской школе,где была НВП.Физрук вел.Потом учился в советском ВУЗе, где было "военка" 3 года.Кстати, очень серьезно преподавали военные спецкафедры.На 3-м курсе сдавали госэкзамены.Так вот однажды на первом курсе я что-то ляпнул на военке из "знаний" по НВП, потом сослался на эту НВП, седой полковник сказал, что было на НВП забыть и никогда не напоминать.На университетской "военке" я понял, что та НВП не нужна совершенно.Все придет либо на учебе в ВУЗе, либо в армии.А в школе - это игра, отрывающая время школьника от более важных предметов.Совершенно бесполезны такие уроки, как "Технология", элементы права, странное впечатление производит ОБЖ,хотя казалось бы очень важные знания должна давать в сфере личной безопасности жизни, непонятен громаднейший объем по западной истории, географии, рисование-просто жутко.Если нет таланта, что рисовать.Мне в школе сказали, что высшая оценка у меня по рисованию - это 2с минусом.Лучше бы сводили в Алтайские художественные музеи - было бы больше пользы.Столь подробно пишу, потому что учусь вместе с внучкой и вижу порой непомерную глупость наших чиновников от образования..В общем , печально.
    20 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров