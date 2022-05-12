600 метров за 10 минут. Как перейти пешком мост на Новом рынке в Барнауле, пока там идет ремонт

Барнаульское ДСУ № 4 приступило к строительству пешеходного перехода через железнодорожные пути от ТЦ «Пионер» до Дома быта. В числе прочего на улице Кулагина в сторону Дома быта с нуля сделают новый тротуар с небольшим мостом. Строительство переправы завершат к 25 мая — именно тогда полностью закроют движение по путепроводу на Новом рынке. Каким будет новый пешеходный переход и сколько времени займёт путь по нему, читайте в нашем материале.

Как можно будет ходить пешком через ж/д пути?

Длина общего пути по пешеходному переходу составит ровно 600 метров. По подсчётам городских чиновников, среднестатистический барнаулец должен преодолевать это расстояние за 10 минут. Впрочем, у людей пожилого возраста время пути может быть значительно больше.

Предполагается, что человек выйдет из трамвая в районе Нового рынка и перейдёт пути по существующему пятипролётному путепроводу, который во время реконструкции моста не будет закрыт. Более того — его приведут в порядок, заделают стыки между бетонных плит и уберут мусор. Затем пешеход выйдет на улицу Кулагина, где дорожники сделают трёхметровый тротуар в районе автозаправки. Перейдя трамвайные пути на Кулагина барнаулец преодолеет оставшееся расстояние по новой тротуарной дорожке, которая выведет его к парковке у Дома быта. Кстати, здесь в мае также сделают разворотное кольцо для трамваев.

Для удобств пешеходов будет сделана линия наружного освещения и установлены лавочки, чтобы пенсионеры во время пути могли отдохнуть, рассказал председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

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А улицу Кулагина будут перекрывать?

Да, с 25 мая часть улицы Кулагина будет закрыта для движения транспорта. Речь идёт о небольшом участке от проспекта Ленина до нового пешеходного перехода. А вот ездить по Кулагина на автомобилях от проспекта Калинина до автозаправки будет можно. На этом отрезке также находится несколько коммерческих объектов, включая магазины и шиномонтаж.

Будут ли работать пересадочные тарифы для электротранспорта?

Да. По заявлению представителей мэрии на время реконструкции путепровода в МУП «Горэлектротранс» введут специальный тариф «Электронный пересадочный проездной билет». Стоимость одной поездки по нему составит 28 рублей. Предполагается, что пассажиры общественного электротранспорта смогут добраться до Нового рынка, перейти железнодорожные пути и пересесть на нужный маршрут около Дома быта бесплатно. На это им даётся 100 минут. Действовать тариф начнёт после завершения строительства трамвайных колец.

Полностью мост перекроют 25 мая. Общая стоимость реконструкции путепровода обойдётся городским властям в 1,7 миллиарда рублей. Ремонт объекта планируют завершить в конце 2023 года.