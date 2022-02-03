62 пары выбрали красивую дату 02.02.2022 для заключения брака в Алтайском крае

В Алтайском крае 62 пары выбрали для заключения брака красивую дату 02.02.2022. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Алтайского края.

Представители ЗАГСов отмечают, что молодожёны всё чаще стараются выбирать красивые даты для оформления отношений. Их не останавливает даже то, что подобные дни могут выпадать на середину недели.

“Так, в Алтайском крае в эту красивую дату (02.02.2022) с пятью магическими цифрами 2 зарегистрировали свой брак 62 пары, из них в Барнауле — 27 пар”, — сказано в сообщении.

Ранее на сервисах объявлений стала появляться информация от молодожёнов, предлагающих продать возможность зарегистрироваться в красивую дату. В Министерстве юстиции отметили, что продать дату регистрации невозможно, а объявления публикуют мошенники.