9 из 10. Центр Барнаула встал в плотных пробках

Вечер пятницы встречает барнаульских водителей плотными пробками. По данным сервисов «Яндекса», их интенсивность составляет 9 баллов.

Автомобили стоят на проспекте Красноармейском, проспекте Ленина, улицах Молодёжной, Челюскинцев, Ядринцева, Цеховой, Сизова, Советской Армии и Гоголя. Самый длинный затор собрался на проспекте Калинина.

Надежда на продвижение есть у водителей, которые едут по проспекту Строителей, улице Загородной и по шоссе Ленточный бор.

На отдельных участках затруднено движение на улицах Попова, Павловском тракте и Власихинской.