А мне не пришло. Почему не все жители Алтайского края получили уведомления от налоговой?

Осенью в Алтайском крае стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений на уплату налогов за землю, транспорт и имущество физлиц. Часть из них приходит в традиционном бумажном виде через «Почту России», другие — в электронном, в «Личный кабинет налогоплательщика». Всего в 2022 году уведомления получат 1,18 млн человек, сообщает региональное УФНС. Это на 1,4% больше, чем годом ранее. Тем не менее свыше 100 тысяч жителей уведомления точно не увидят. Почему так вышло и в какие сроки ждать «весточку» от налоговой — в обзоре amic.ru.

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Почему в 2022 году выросли имущественные налоги?

Расчёт налогов проводится исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, определяемой на региональном и муниципальном уровнях. Так, например, рост налога на имущество физлиц в Алтайском крае вызван ростом коэффициента к налоговому периоду. Это касается 10 регионов (Республика Алтай, Крым, Алтайский край, Приморский край, Волгоградская, Иркутская, Курганская, Свердловская, Томская области, Чукотский автономный округ). В этих субъектах кадастровая стоимость используется второй год, при расчёте налога применён коэффициент 0,4 (а в 2021 году был 0,2, — прим. ред.). То есть если в прошлом году налог за квартиру вы платили в размере 1800 рублей, то в этом придётся раскошелиться уже на 3600 рублей.

Правда, есть территории, где платежи вырастут ещё сильнее. Это четыре региона третьего года применения кадастровой стоимости (Дагестан, Северная Осетия, Красноярский край, Смоленская область). В них коэффициент достигнет значения 0,6.

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Куда приходят налоговые уведомления?

Первыми получили уведомления пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика». Как пояснила замначальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю Лариса Летягина, в «Личные кабинеты» в этом году направлено 416 тысяч уведомлений. Все они загружены в сервис и доступны для плательщиков. Уже сейчас можно проверять свой «Личный кабинет» и производить оплату.

А по старинке кому-то ещё рассылки приходят? Например, почтой?

Да, причём таких уведомлений немало. По данным УФНС по Алтайскому краю, 765 тысяч жителей региона получат налоговые уведомления на бумаге — по почте. При этом налоговики отмечают: число желающих получать уведомления в виде традиционных писем уменьшается. В 2022 году таких людей стало на 6% меньше, чем в прошлом.

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Мне не приходило никакого бумажного письма. До какого числа его ждать? Или уже можно жаловаться?

Не переживайте, сейчас на календаре начало октября, а значит, рассылка писем с уведомлениями уже началась. Все они будут направлены адресатам не позднее 1 ноября. При этом пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика — физического лица» получают уведомления на уплату имущественных налогов только в электронном виде, в бумажном они дублироваться не будут.

А если у меня размер налога совсем небольшой, мне ждать письмо от ФНС?

Нет, уведомления от налоговой в 2022 году вы не получите. Всего в крае это коснётся свыше 111 тысяч владельцев имущества. Сумма налога у каждого из них не превышает 100 рублей. Такие налогоплательщики получат уведомления в последующих налоговых периодах, отмечают в УФНС. Также не стоит ждать уведомлений некоторым из тех, у кого в «Личном кабинете» значилась переплата по налогам.

«У 32 тысяч плательщиков сумма к уплате по имущественным налогам сформировалась в размере 0 рублей. Причина в том, что у них на момент формирования налоговых уведомлений была переплата по одному из четырех налогов: НДФЛ, транспортному, земельному или на имущество физлиц и она превысила общую сумму начислений. В таких случаях переплата автоматически зачлась в счёт уплаты налогов», — рассказала Лариса Летягина.

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До какого числа нужно оплатить имущественные налоги?

Это необходимо сделать, как и обычно, не позднее 1 декабря. В противном случае вам будут начислены пени. Уже с 2 декабря к сумме вашего налога будут начисляться пену в размере 1/300 ставки ЦБ РФ. Если оплата не поступит в течение месяца, проценты увеличатся дополнительно. Если и эти меры не окажут воздействия на должника, налоговая вправе обратиться к принудительному взысканию.