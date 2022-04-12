А может, меньше кормить? В Алтайском крае собираются поднять плату за питание в школах и детсадах

Вопрос повышения платы за питание в школах и детских садах Алтайского края обсудили во время круглого стола, который прошёл 12 апреля в Барнауле. Цены растут, и выделенных денег в образовательных учреждениях не хватает. Поставщики грозятся разорвать контракты, а родители возмущаются, что дети не получают соки и фрукты. В то же время повышение стоимости оплаты будет болезненным для многих жителей региона. Альтернативный вариант — сократить время пребывания ребёнка в детском саду, чтобы меньше кормить. О чём ещё говорили эксперты и когда ждать нового счёта из детского сада и школы — читайте в материале amic.ru.

Поставщики грозят разорвать контракты

«Тема сложная и деликатная», — отметила в начале своего выступления Лариса Терновая, заместитель министра образования и науки Алтайского края, поднимая вопрос о возможном повышении родительской платы за питание в детских садах и школах.

Она напомнила, что на обеспечение питания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ) выделяется более 7 миллиардов рублей из краевого бюджета. В месяц на содержание ребёнка уходит более 14 тысяч рублей. Краевой бюджет составляет более пяти тысяч, муниципальный — более шести, и только две тысячи — родительская оплата. При этом более 40% родителей получают компенсацию: это семьи, проходящие по критериям нуждаемости, отметила Терновая.

Сегодня этих денег на организацию сбалансированного питания не хватает. Причём виноваты не только санкции: по словам Терновой, ещё с января 2022 года муниципалитеты начали обращаться в Министерство образования с просьбой повысить максимальный размер оплаты содержания в МДОУ.

Школьная столовая / Фото: Екатерина Смолихина / архив amic.ru

Сейчас же цены на продукты растут повсеместно и ситуация ухудшилась. Поставщики уже грозятся расторгнуть договоры, сообщил председатель комитета по образованию г. Барнаула Андрей Муль: «Вопрос об увеличении стоимости стоит очень остро, поскольку во многих учреждениях есть задолженность. И даже там, где мы отыграли торги, есть предупреждения о том, что поставщик готов расторгнуть договор в одностороннем порядке».

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В школах Алтайского края ситуация не лучше. По словам Муля, к новому учебному году вопрос необходимо решить.

«Нам удалось сохранить то меню, которое было у нас в первом квартале. Но есть письменные обращения от поставщиков с тем, что произошло подорожание и тяжело будет это все удержать. С учетом посещаемости детей сложилась некоторая экономия, и мы чуть-чуть увеличили стоимость завтраков и обедов для учащихся начальных классов. Если расчетная была 58 рублей, то сейчас 72 рубля. Я думаю, что к новому учебному году эта сумма будет неактуальна. За летний период необходимо принять какое-то решение», — сказал Муль.

Родители недовольны

Жалуются на «некачественное питание» в садиках и родители дошколят. 13 заведующих МДОУ оштрафовано за то, что требования по питанию не выполняются, сообщил Муль. При этом он подчеркнул, что в последний раз родительская доля оплаты за питание повышалась в 2019 году (до 2000 рублей), а поскольку ситуация за это время значительно изменилась, организовать сбалансированное питание для детей на эти деньги стало почти невозможно.

«Родители задают вопросы по качеству питания, меню. Каждый родитель хочет, чтобы питание было сбалансированным. В нашем учреждении пятиразовое питание, стараемся сделать его полноценным и качественным, но в силу сложившихся обстоятельств это не всегда получается в связи со стоимостью питания», — рассказала заведующая МБДОУ «Детской сад №245» г. Барнаула Марина Догваль.

По ее словам, сейчас детский сад старается обеспечить детей хотя бы основным набором продуктов — молочные, кисломолочные продукты, крупы, курица. А вот соки и фрукты — «это уже уходит на второй план».

Школьная столовая/Фото: Екатерина Смолихина/архив amic.ru

«Вопрос о сбалансированном объеме питания стоит остро. Повышение оплаты родителей за детский сад изменит ситуацию. Ежедневная стоимость у нас получается в районе 100 рублей — для полноценного пятиразового питания этой суммы недостаточно», — подчеркивает Догваль.

В некоторых детских садах края уже обсудили с родителями возможное повышение стоимости оплаты. Как правило, люди понимают необходимость этого шага:

«Средств на обеспечение питания не хватает, мы уходим в долги. Поставщики идут нам на встречу как массовым покупателям, но бесконечно они это делать не могут. Рассматривается вопрос повышения платы за детский сад. С родителями мы это согласовываем, они согласны. За все время только один родитель обратился за разъяснениями. После беседы он был согласен на повышение стоимости», — сказала Елена Бессмертных, председатель комитета по образованию Косихинского района.

Другие варианты

Учитывая невысокие доходы населения в Алтайском крае, повышение родительской оплаты многих ударит по кошельку, соглашаются эксперты. В этом случае один из вариантов — сократить время пребывания детей в детском саду. Но родители с таким вариантом тоже не согласны.

«Еще в феврале мы проводили мероприятия, решение принимает министерство финансов. Сокращение пребывания детей в МДОУ может стать решением, но этот инструмент не устраивает родителей, были даже коллективные жалобы по этому поводу», — говорит Сергей Войтюк, руководитель отделения Народного фронта по Алтайскому краю.

По его мнению, властям нужно рассмотреть вариант помощи и содействия родителям: «Нужно быть реалистами — уровень доходов населения Алтайского края является низким и повышение оплаты станет болезненным и существенным».

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С этим согласен и председатель комитета по науке и образованию АКЗС Александр Молотов: «Надо нивелировать повышение родительской оплаты, мы должны посмотреть вопросы, связанные с критериями нуждаемости для социально незащищенных категорий населения».

При этом он подчеркнул, что вопрос надо решать уже сегодня: «Если мы хотим, чтобы наши дети питались качественно, сбалансировано, мы должны решать этот вопрос незамедлительно. Что будет во втором полугодии с учетом роста цен, мы не знаем. Поэтому необходимо найти решения».

Школьная столовая/Фото: Екатерина Смолихина/архив amic.ru

И насколько могут поднять оплату?

Точная сумма во время круглого стола не называлась. По словам начальника отдела организации общего образования и оценочных процедур Натальи Полосиной сейчас ведутся расчеты продуктовой корзины, которая необходима для сбалансированного питания детей:

«Прежде чем говорить о повышении оплаты за детский сад мы провели целый ряд мониторинга. Первый касался продуктовой корзины, которая должна быть в детском саду. Стоимость корзины определяется по-разному — в городе одна стоимость, в сельской местности другая. В городе это — 3450 рублей, в сельской местности — 2900. Есть муниципалитеты, которые принимают оплату от родителей в размере 1000-1200 рублей. Согласно проведенному мониторингу, мы попросили наших коллег из муниципалитетов просчитать ту продуктовую корзину, которая необходима для сбалансированного питания детей».

По результатам мониторинга будет решаться вопрос об обеспечении питания, вполне возможно, что это будет реализовано путем поднятия цены для родителей, добавила Полосина.

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А вот заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая сообщила, что «в настоящее время расчёты готовы»,

«Документы за повышение цен по Алтайскому краю в целом и муниципалитетам готовы и будут проходить согласования с ведомствами, которые за это отвечают», — сказала Терновая.

Вероятнее всего, в новом учебном году родителей обрадуют и новые суммы родительской платы.

Сколько платят родители в других регионах

На сегодняшний день в Алтайском крае самая низкая плата родителей за пребывание ребенка в детском саду, подчеркнула Наталья Полосина. В соседних регионах, по ее словам, расценки такие:

Хакасия — 2200 рублей,

Тыва — от 1800 до 4500 рублей,

Новосибирская область — от 1500 до 3000 рублей,

Томская область — до 4700 рублей в разных муниципалитетах.

Кроме того, в других регионах ежегодно без дополнительного объявления стоимость повышается в соответствии с уровнем инфляции.