Афганские хроники: фотовоспоминания о десятилетнем конфликте
Портал Amic.ru публикует подборку фотографий той войны
15 февраля 2021, 08:23, ИА Амител
Фото из открытых источников
Вывод советских войск из Афганистана завершился 15 февраля 1989-го. К этой дате приурочен День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Участие СССР в этом военном конфликте совпало с закатом советского государства. Символично, что спустя два года после вывода наших войск из Афганистана Советского Союза не стало.
Портал amic.ru вспоминает в фотографиях события афганской кампании, отношение к которой в современном российском обществе до сих пор остаётся неоднозначным.
Комментарии 1