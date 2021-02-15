Портал Amic.ru публикует подборку фотографий той войны

15 февраля 2021, 08:23, ИА Амител

Фото из открытых источников

Вывод советских войск из Афганистана завершился 15 февраля 1989-го. К этой дате приурочен День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Участие СССР в этом военном конфликте совпало с закатом советского государства. Символично, что спустя два года после вывода наших войск из Афганистана Советского Союза не стало.

Портал amic.ru вспоминает в фотографиях события афганской кампании, отношение к которой в современном российском обществе до сих пор остаётся неоднозначным.