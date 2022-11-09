Аккуратнее на снегу. Утренние пробки сковали улицы Барнаула

В Барнауле после небольшого ночного снегопада улицы города сковали утренние пробки. На данный момент интенсивность заторов составляет восемь баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Сложнее всего обстановка складывается на четырёх участках: пересечении Павловского тракта и улицы Малахова, пересечении Власихинской и Малахова, по улице Советской Армии и на Кутузова. Также длинный затор образовался на Змеиногорском тракте по направлению к центру города. Ещё одна серьёзная пробка скопилась на проспекте Калинина в районе пересечения с улицей Северо-Западной.

На отдельных участках движение затруднено по проспекту Строителей, улице Попова и по улице Солнечная Поляна.