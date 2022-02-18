Актер Борис Невзоров умер от коронавируса

Народный артист России Борис Невзоров умер на 73-м году жизни от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края. Детство и юность провёл в Астрахани. В 1967-1968 годах был актёром Астраханского ТЮЗа. В 1968 году поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, где проучился два курса. В 1975 году окончил Школу-студию МХАТ.

За свою актёрскую карьеру Невзоров успел поработать в труппе Московского Нового драматического театра, Театра имени Моссовета, ЦКДЮФ имени Горького и Московского драмтеатра имени Станиславского. С 2005 года играл в Малом театре.

Дебютной для Невзорова стала роль Павла Андреева в фильме «Дорога» в 1975 году. Больше всего зрителям он запомнился по ролям в кинолентах «Россия молодая», «Говорит Москва», «Найти и обезвредить», «Журавль в небе».