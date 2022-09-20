Актер и режиссер Пускепалис погиб в жестком ДТП

Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина попал в жесткое ДТП с грузовиком в Ростовском районе Ярославской области.

Пускепалис находился в Ford Transit, который, по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. от сильного удара микроавтобус опрокинуло на бок. Водитель грузовика сейчас в реанимации ростовской больницы. Как сообщает «МК», его вины в трагедии нет.

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Сергею Пускепалису было 56 лет. Он родился 15 апреля 1966 года в Курске. Был главным режиссёром Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина и Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова в Ярославле. С августа 2019 года — художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Волкова.

В кино снимался с 2003 года, дебютировал в эпизодической роли в фильме Алексея Учителя «Прогулка» (2003).