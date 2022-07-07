Актриса Олеся Судзиловская приехала отдохнуть на Алтай

Российская актриса театра и кино Олеся Судзиловская приехала отдыхать на Алтай. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.

В социальных сетях Судзиловская делится с подписчиками фотографиями местных красот и еды из алтайских отелей.

Она также не забывает вести постоянные рубрики для своих фанатов.

«Отправилась в отпуск и по возможности буду продолжать говорить с вами о красоте и здоровье. Сегодня о красоте природы России — посмотрите, какие простор, мощь и великолепие! Мы на реке Катунь возле местечка Бирюзовая Катунь», — написала актриса в одном из постов.

Зрителям Олеся Судзиловская может быть известна по ролям в сериалах «Девушки с Макаровым» и «Домашний арест».