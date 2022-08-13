Аллея за 3,2 млн рублей зачахла в Рубцовске

В Рубцовске засохла аллея на улице Ленина, на озеленение которой направили 3,2 млн рублей. Об этом рассказали в региональном отделении ОНФ.

Ещё весной саженцы в большинстве своём были зелёными, однако сейчас аллея высохла.

«Вроде бы и деньги есть, но газоны не растут, а деревья чахнут. Поэтому дело ещё и в надлежащем контроле за подрядчиками по контрактам, использовании органами власти и исполнителями работ по муниципальному и госзаказу наработок краевых учёных в подборе породного состава и видов озеленения, а также применении технологий и методик качественного ухода за насаждениями», — рассказал руководитель регисполкома ОНФ Сергей Войтюк.

Общественники обратились к городским властям, чтобы администрация приняла необходимые меры и привлекла надзорные органы.