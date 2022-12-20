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Алтай оказался в лидерах рейтинга самых пьющих регионов России

Хуже всего ситуация обстоит на Сахалине, Чукотке и в Курганской области

20 декабря 2022, 21:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Республика Алтай оказалась в первой десятке рейтинга наиболее пьющих регионов России. Как сообщает ТАСС, его представил депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Рейтинг составлялся на основании данных о числе умерших от отравления алкоголем, больных, которые состоят на учёте с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольные психозы», а также информации о числе преступлений, которые совершают лица в состоянии алкогольного опьянения. Также учитывались и другие критерии — объём проданной в регионе алкогольной продукции и число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта.

Лидерами рейтинга оказались Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Курганская область. Далее идут Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Коми и Кировская область. Республика Алтай заняла восьмое место.

Наиболее трезвыми в России оказались Чечня, Дагестан и Ингушетия. Также мало пьют в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставрополье и Калмыкии.

Комментарии 9

  • Не знаю, как в Республике, вот только в Барнауле пивная забегаловка в каждой подворотне, отличный бизнес, правда? Бурдой порошковой народ травить нормально? Деньги не пахнут?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • За такие успехи края надо выпить)).
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Наливай!))
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, народ травить нормально? --- Вас насильно в забегаловку тащат и насильно заставляют пить "бурду порошковую"? Мне эти забегаловки не нравятся и я туда просто не хожу, но отношусь к ним спокойно.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Хочешь не порошковое- свари сам. Таких забегаловок тоже много.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Ну вот всё и встало на свои места- в мусульманских республиках и областях пьют мало, это религиозное (очень правильное) ограничение, в республиках и областях, где живут монголоидные народы проблем с алкоголем больше... но не потому, что пьют много, а потому, что мало надо, чтобы начать чудить... Единственное непонятно- как это Ставрополье мало пьёт? Там же у каждого винный погреб и самогонные аппараты, сравнимые с промышленными колоннами!
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Хочешь не порошковое- свари сам. --------------Прошлый год пивной аппарат 50 тыс. стоил.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Там же у каждого винный погреб и самогонные аппараты, сравнимые с промышленными колоннами! --- Так в расчет брали количество проданного алкоголя, а не собственного производства)))))))))))))
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Напиться и забыться.
    21 декабря, Гость   Ответить
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