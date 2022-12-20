Алтай оказался в лидерах рейтинга самых пьющих регионов России

Хуже всего ситуация обстоит на Сахалине, Чукотке и в Курганской области

20 декабря 2022, 21:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Республика Алтай оказалась в первой десятке рейтинга наиболее пьющих регионов России. Как сообщает ТАСС, его представил депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Рейтинг составлялся на основании данных о числе умерших от отравления алкоголем, больных, которые состоят на учёте с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольные психозы», а также информации о числе преступлений, которые совершают лица в состоянии алкогольного опьянения. Также учитывались и другие критерии — объём проданной в регионе алкогольной продукции и число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта.

Лидерами рейтинга оказались Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Курганская область. Далее идут Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Коми и Кировская область. Республика Алтай заняла восьмое место.

Наиболее трезвыми в России оказались Чечня, Дагестан и Ингушетия. Также мало пьют в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставрополье и Калмыкии.