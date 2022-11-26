Более 70% семей мобилизованных в Алтайском крае получили помощь соцзащиты

В Минсоцзащиты края рассказали, как помогают семьям мобилизованных и о чём просят люди

26 ноября 2022, 08:30, Антон Дегтярев

Министерство социальной защиты Алтайского края помогло более 70% семей мобилизованных в регионе. С каждой семьёй работают индивидуально. Людям оказывают бытовую, материальную, юридическую, социальную, психологическую поддержку. Об этом amic.ru рассказали в ведомстве.

Кто помогает семьям мобилизованных?

Сейчас в работу с семьями вовлечены все ресурсы муниципалитетов, включая органы местного самоуправления, советы отцов и женщин и волонтёрские движения, сообщает Минсоцзащиты.

О какой помощи просят семьи?

По информации Минсоцзащиты, семьи мобилизованных чаще всего просят о покупке твёрдого топлива (634 семьи), о помощи в оформлении кредитных каникул (298 семей) и в трудоустройстве (286 семей). Также люди запрашивают психологические услуги (820 семей), перевод ребёнка в ближайший детский сад или обеспечение малыша местом в яслях (138 семей), просят о юридической помощи (590 семей), об обеспечении лекарствами и срочных консультациях у врача (24 семьи).

Как людям помогает соцзащита?

В Минсоцзащиты отмечают, что большая часть семей мобилизованных получает меры социальной поддержки. При необходимости ведомство помогает оформлять материальную помощь. Если у людей возникает трудная жизненная ситуация, с ними работают адресно. В ведомстве уверяют, что оперативно реагируют на каждое поступившее обращение.

Консультация в Минсоцзащиты Алтайского края / Фото: группа Минсоцзащиты Алтайского края во «ВКонтакте»

Так, в Солонешенском районе семье помогли провести электричество в доме.

«Проблема заключалась в неисполнении условий договора по технологическому присоединению дома к электросетям. В настоящее время вопрос в стадии решения находится на личном контроле руководителя филиала ПАО „Россети Сибирь“, свет будет проведён в ближайшее время», — рассказали в соцзащите.

В Советском районе семья мобилизованного оказалась в трудном материальном положении — у их чада не было тёплой зимней одежды. Минсоцзащиты выдала матери малыша материальную помощь, и на эти деньги удалось закупить необходимые вещи. По просьбе женщины ведомство также организовало лечение и наблюдение ребёнка у врача-ортодонта в стоматологической клинике Бийска.

В Барнауле семья оказалась в трудном материальном положении. Деньги нужны были на покупку лекарств ребёнку. Соцзащита связалась с главным врачом одной из поликлиник краевой столицы, он взял ситуацию на контроль и семью обеспечили лекарством, пишет ведомство.

Ещё одной семье с тремя детьми из Родинского района понадобилась стиральная машина, и с привлечением спонсорской помощи её купили и передали семье.

Помощь семьям мобилизованных / Фото: Министерство соцзащиты Алтайского края

В Рубцовском районе сотрудники Минсоцзащиты помогли матери мобилизованного купить дрова, на которые у женщины не было денег. Ей привезли 1,5 куб. м дров, сообщает ведомство. А вот семье из Михайловского района понадобилось 1-2 тонны кормосмеси для крупного рогатого скота. Ведомство передало им необходимое количество отрубей и ещё 1,5 тонны угля.

О каждой такой помощи министерство отчитывается в своих социальных сетях.

Какая помощь положена семьям мобилизованных?

Семьям мобилизованных из Алтайского края положено освобождение детей от платы за детский сад и обеспечение бесплатным питанием школьников и студентов, а также зачисление малышей в детсады при наличии свободных мест с полутора лет вне очереди.

Пожилым родственникам и инвалидам в приоритетном порядке оказывают социальные услуги, психологическую и юридическую помощь. Их обеспечивают углём и дровами, помогают в ремонте и в бытовых вопросах. У членов семей мобилизованных есть возможность приостановки взыскания долгов (для этого нужно обратиться к судебным приставам). В случае гибели мобилизованного их жёнам и детям (несовершеннолетним и обучающимся очно до 23 лет) заплатят по 1 млн рублей.

Отметим, что недавно amic.ru писал о том, как в Алтайском крае помогают семьям мобилизованных, и общался с женами и матерями солдат. Материал можно прочитать здесь.

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