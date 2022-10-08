Алтайская пенсионерка потеряла миллион рублей в надежде поймать мошенников

Жительница посёлка Сибирского в Первомайском районе отдала мошенникам более 1 млн рублей в надежде помочь поймать злоумышленников. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 64-летней пенсионерке позвонил неизвестный, который попросил её посодействовать в поимке аферистов.

Для этого нужно было перечислить средства на «безопасный счет» — женщина перевела 612 тысяч рублей. Через некоторое время потерпевшая оформила на своё имя ещё и кредит в банке на сумму 400 тысяч рублей и перевела на указанный счёт.

Когда женщина поняла, что её обманули, она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Полиция завела уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.