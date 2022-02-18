Алтайская прокуратура запустила горячую линию для жалоб на дорогой уголь

Прокуратура Алтайского края открыла горячую линию, с помощью которой жители региона могут сообщать о продавцах угля, которые необоснованно завышают цены. Об этом информирует пресс-служба краевого ведомства.

Так, звонки будут принимать до 16 марта 2022 года с 09:00 до 13:00 по телефонам 8 (3852) 200-615 или 8 (3852) 222-145. Также обращение можно направить и в письменном виде по адресу: улица Партизанская, 71.

Напомним, ранее жители различных муниципалитетов Алтайского края жаловались, что стоимость угля для личных нужд сильно возрастает из-за цен на доставку — так, в Мамонтовском районе тонна угля стоит 3,8 тысячи рублей, тогда как за его привоз придётся отдать 4,2 тысячи рублей. Власти же в ответ заявляли, что в действительности цены значительно скромнее, а на услугу доставки предусмотрена компенсация.