Алтайские «афганцы» экстренно выбрали нового главу. Прежний, по сообщениям СМИ, арестован

13 декабря состоялось экстренное внеочередное заседание правления Алтайского краевого отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана», на котором избрали исполняющего обязанности руководителя организации. Как стало известно amic.ru, им стал Владислав Павлюков.

Напомним, что о задержании бывшего главы союза, Сергея Завалихина, СМИ сообщили 8 декабря. Что именно заинтересовало правоохранителей в деятельности Завалихина — пока неясно. Согласно ЕГРЮЛ, он возглавляет сразу две организации — уже упомянутое краевое отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» и Алтайскую краевую общественную организацию ветеранов войн.

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Общество Главу алтайского Союза ветеранов Афганистана могли задержать в Барнауле

Второе юридическое лицо также занимается услугами стирки и чистки различных изделий. За время своего существования она заключила 20 контрактов с общей стоимостью 59,9 млн рублей, а среди основных заказчиков — Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства, краевой перинатальный центр (ДАР), краевой диагностический центр, краевой онкодиспансер, Алтайский краевой кардиодиспансер и другие.