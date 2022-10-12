Алтайские полицейские раскрыли кражу сосны
Сельчанин пояснил, что хотел запастись дровами
Фото: 22.мвд.рф
В Алтайском крае задержали подозреваемого в краже деревьев из леса, сообщает региональное МВД.
«С заявлением о краже сухостойных и ветровальных деревьев породы сосна в полицию обратились представители Бийского лесничества. На место происшествия в село Малоенисейское сразу же выехали сотрудники полиции», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители провели «комплекс оперативных мероприятий» и установили личность злоумышленника — им оказался 55-летний житель соседнего села.
Мужчина пояснил, что забрал деревья на дрова. Полицейские изъяли 70 частей сосны, бензопилу и микроавтобус. Уголовное дело возбудили по статье 158 УК РФ «Кража».
Ранее другого жителя алтайского села задержали за незаконную рубку берёз.