Алтайские следователи возбудили уголовное дело против бывших топ-менеджеров «Бирюзовой Катуни»

Два должностных лица, в прошлом работавших в управляющей компании ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», попали под уголовное преследование. Об этом со ссылкой на прокурора Алтайского края Антона Германа пишет «Банкфакс». Также сейчас рассматривается вопрос об уголовном разбирательстве в отношении одного из подрядчиков турзоны.

По результатам проверок в следственные органы направили материалы по двум эпизодам возможных преступлений, связанных с работой «Бирюзовой Катуни». Предположительно, уголовное дело возбуждено по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Также издание сообщает, что вторым эпизодом могут стать действия одного из подрядчиков. Решение о возбуждении уголовного дела по этому материалу будет принято по результатам экспертизы.

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Кроме того, управление Генпрокуратуры по СФО сообщает, что на совещании в Алтайском крае замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин указал на огрехи органов власти и местного самоуправления, ненадлежащим образом осуществляющих полномочия по обустройству инфраструктуры территорий ОЭЗ. Так, потребовалось вмешательство краевого прокурора для понуждения органов власти, местного самоуправления и управляющих компаний, чтобы обеспечить территорию «Бирюзовой Катуни» необходимой инфраструктурой.

Напомним, несколько лет назад налоговые органы пытались обанкротить оператора ОАО «ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Турзона долгое время не могла выйти в плюс, постоянно демонстрируя убыток по итогам отчётного периода. До этого Счётная палата РФ включила «Бирюзовую Катунь» в десятку неэффективных экономических зон по всей стране.