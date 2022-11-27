Алтайские власти не будут покупать новые трамваи и троллейбусы в 2023 году

Власти Алтайского края пока не планируют закупать в 2023 году новые троллейбусы и трамваи для нужд города. Об этом сообщил министр транспорта региона Антон Воронов. По его словам, средства на эти цели не заложены в краевой бюджет.

При этом в 2022 году на развитие транспорта в регионе направили более миллиарда рублей. Большую часть денег (714 млн) потратили на покупку десяти новых трамваев для Барнаула. Они прибудут в край весной следующего года. В Барнаул трамваи поставит дилер белорусского предприятия BKM Holding («Белкоммунмаш»). Трамваи должны быть 2022 года выпуска, на 150 пассажиров, с четырьмя дверьми, а также приспособлениями для перевозки маломобильных пассажиров.

Ещё около 200 миллионов потратили краевые власти на восстановление МУП в Бийске, находившегося в предбанкротном состоянии. Также Минтранс региона закупил пять новых троллейбусов для Рубцовска. Кроме того, рубцовское предприятие за свой счёт закупило три троллейбуса. А сэкономленные во время электронных торгов деньги направили на приобретение ещё двух.