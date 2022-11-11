Алтайских мобилизованных могут отпустить на Новый год из-за неопределённых сроков отправки на СВО

Мобилизованные жители Алтайского края, которые сейчас проходят военную подготовку на полигонах в нескольких регионах страны, не знают, когда их планируют отправить в зону СВО, пишет «Толк».

«Первые мобилизованные продолжают проходить военную подготовку. Резервисты, которые призывались позднее, рассказывают, что у них подготовка ещё не началась», — отмечает издание.

Один из мобилизованных барнаульцев рассказал, что с призванными должны определиться до 1 декабря — есть такой слух, но официально никто из командования об этом не говорил.



9 ноября начали поступать первые выплаты, причём всем разные суммы: кто-то получил 130 тысяч рублей, кто-то — больше 200 тысяч.

Ещё один мобилизованный, который сейчас находится под Оренбургом, рассказал, что если до Нового года не будет отправки, призванных могут отпустить по домам, чтобы они встретили праздник в кругу семьи.