Алтайских мобилизованных отправили в зону СВО из омского учебного центра

Мобилизованных из Алтайского края, находившихся в Омске в военном учебном центре, 17 ноября в торжественной обстановке отправили в зону проведения специальной военной операции. Об этом рассказал ветеран Афганской войны Сергей Пантелеев. Видеоролик опубликован в Telegram-канале «Добрая воля 22».

«Пусть все вернутся живыми! Храни вас Бог! Слёзы наворачиваются. С Богом, ребята!» — пишут в комментариях.

Мэр Омска Сергей Шелест обратился к военнослужащим, подчеркнув, что «от них и тысяч других парней со всей страны зависит дальнейшая судьба России».