Алтайским мобилизованным отправили 42 буржуйки, носки, лекарства и еду

Жители Алтайского края собрали очередную большую посылку мобилизованным из региона, которые сейчас находятся в Омской области, сообщает ОНФ.

Военнослужащим доставили спальники, ноутбук, принтер, картриджи и 42 буржуйки, которые в грузовик погрузили студенты.

«Благодарим за содействие в выделении автомобиля сотрудников крайвоенкомата и лично председателя совета поддержки воинских частей и организаций Алтайского края, генерал-майора Владимира Розовенко. Сопровождал груз ветеран боевых действий Сергей Лавров. Жители края также внесли лепту — продукты питания, вязаные носки, медикаменты и главное — исходящие от глубины души искренние строчки стихов и писем с верой в скорейшую победу», — рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк.

Он подчеркнул, что мобилизованные поблагодарили жителей края за необходимые вещи и письма.