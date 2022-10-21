Алтайским мобилизованным «заморозили» долги на сумму более 33 млн рублей

Взыскания приостановили в связи с убытием должников для прохождения военной службы

21 октября 2022, 14:01

В Алтайском крае судебные приставы приостановили взыскание задолженностей мобилизованных жителей, сообщает региональная ФССП.

«В связи с убытием должников для прохождения военной службы по призыву в Вооружённых силах РФ судебными приставами на каждом мобилизационном пункте принимаются заявления о приостановлении исполнительных производств. В настоящее время приостановлено взыскание задолженностей на сумму 33,3 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Приставы напомнили, что мобилизованные и их близкие родственники могут подать заявление о приостановлении исполнительного производства в личном кабинете на портале госуслуг, на официальном сайте ведомства в разделе «Интернет-приёмная» или непосредственно в структурных подразделениях алтайской ГУФССП России по Алтайскому краю.

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