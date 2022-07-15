Алтайским сельчанам сказали «угля не будет», чтобы мотивировать запасаться углем

В Алтайском крае власти Александровского сельсовета попросили людей запасаться углем, поскольку с наступлением осени топливо возить не будут, сообщает «Барнаул 22».

«Уважаемые жители с. Александровка и с. Павловка! С 1 сентября 2022 года в Локтевском районе поступления угля для населения не будет — запасайтесь топливом!» — обратилась администрация сельсовета к жителям.

Объявление вызвало панику в селах.

Сельчанам посоветовали запасаться углем / Фото: vk.com/barneos22

Как отмечает «Толк», предупреждение об отсутствии угля оказалось лишь способом мотивировать граждан закупить топливо заранее.

«Нас предупредили, чтобы люди получали уголь в июле и августе, потому что с сентября уголь будут закупать школы, котельные и предприятия. Каждый как мог, так об этом и написал», — сообщила глава Александровского сельсовета Галина Болдырева.

Власти Локтевского района подчеркнули, что сейчас нет никаких проблем с углем.