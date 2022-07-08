Алтайским учителям предложили поехать в командировку в ЛНР и ДНР

Министерство образования и науки Алтайского края направило в барнаульские школы письмо, в котором просит учебные заведения предоставить информацию об учителях и административно-управленческом персонале, который желает поехать в командировку в ДНР и ЛНР. Об этом amic.ru рассказал учитель одной из школ, предоставив редакции пришедший документ.

Письмо датировано 6 июля 2022 года. Указывается, что по приказу Министерства просвещения России сейчас формируются списки педагогических работников, которые в июле-августе 2022 года отправятся в Луганскую и Донецкую народные республики, чтобы оказывать «методическую поддержку по подготовке к новому учебному году».

Кроме того, в данный момент формируется список учителей, которые готовы на длительный срок поехать в ЛНР и ДНР и работать там с 1 сентября 2022 года.

«При командировании сотрудников необходимо обеспечить сохранение за ними основного места работы и предусмотреть соответствующие средства в целях исполнения обязательств перед командированным работником», — говорится в документе.

Первые списки желающих поехать в Донбасс школы должны были отправить до 7 июля. 26 июля приём таких заявок завершится. Документ подписан заместителем министра образования Алтайского края Ларисой Исаковой.

В алтайском Минобре информацию об отправке алтайских учителей в Донбасс не прокомментировали, предложив направить в ведомство официальный запрос.

Напомним, что, согласно постановлению правительства от 17 июня 2022 года, в командировках в ЛНР и ДНР средняя зарплата сотрудникам выплачивается в двойном размере, расходы по найму жилого помещения возмещаются в сумме до 7,2 тысячи рублей. А суточные выдаются в размере 8,4 тысячи рублей.