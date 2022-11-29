Алтайский бизнесмен создал из неизвестного сырья 17 тонн йогурта и 35 тонн творога

В России за полгода сократилась доля производителей молочной продукции, допускающих нарушения, сообщает ТАСС.

«Количество производителей сыра, сливочного масла и иной маркируемой средствами идентификации молочной продукции, допускающих признаки нарушения, снизилось до 13-15% по итогам октября 2022 года. В июне 2022 года эта цифра составляла 17%. Такие данные были получены благодаря сопоставлению данных компонента „Меркурий“ системы ФГИС „ВетИС“ и системы маркировки „Честный знак“, которые позволяют проанализировать объёмы производства молочной продукции и происхождение сырья для её изготовления», — говорится в совместном сообщении Россельхознадзора и оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В качестве примера привели индивидуального предпринимателя из Республики Алтай, который промаркировал 17 тонн йогурта, хотя по данным «Меркурия» мог изготовить лишь 18 кг. Таким же образом бизнесмен промаркировал 35,8 тонны обезжиренного творога, изготовленного из сырья неизвестного происхождения.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае популярная торговая сеть продавала сливочное масло из «сомнительного» молока.