Алтайский депутат, искавший йети, предложил резко сократить новогодние каникулы

По словам Сергея Малинковича, на время проведения СВО для мужчин нужно ввести шестидневную рабочую неделю

25 декабря 2022, 17:23, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Партия «Коммунисты России» предложила сократить новогодние праздники во время спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель партии Сергей Малинкович заявил, что выходными нужно оставить 31 декабря, 1 и 2 января, а также 7 и 8 января.

«Но это только на период спецоперации. Когда спецоперация закончится, конечно, надо возвращать каникулы, а пока не надо», — сказал Малинкович.

Он также предложил на время спецоперации сократить выходные для мужчин и перевести их на шестидневную рабочую неделю.

Напомним, Малинкович, будучи депутатом АКЗС, заявлял, что он будет искать йети на Алтае.