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Алтайский депутат, искавший йети, предложил резко сократить новогодние каникулы

По словам Сергея Малинковича, на время проведения СВО для мужчин нужно ввести шестидневную рабочую неделю

25 декабря 2022, 17:23, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Партия «Коммунисты России» предложила сократить новогодние праздники во время спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель партии Сергей Малинкович заявил, что выходными нужно оставить 31 декабря, 1 и 2 января, а также 7 и 8 января.

«Но это только на период спецоперации. Когда спецоперация закончится, конечно, надо возвращать каникулы, а пока не надо», — сказал Малинкович.

Он также предложил на время спецоперации сократить выходные для мужчин и перевести их на шестидневную рабочую неделю.

Напомним, Малинкович, будучи депутатом АКЗС, заявлял, что он будет искать йети на Алтае.

Комментарии 9

  • Очередная брехня.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Предлагаю этого гражданина лишить депутатства.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • это у него началось после того как йети с ним половой акт нетрадиционный совершил или ранее было?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • А почему это малинович не на передовой? Грыжа, плоскостопие, педиатрия...?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Сергей Малинкович, не курите красную изоленту...
    25 декабря, Гость   Ответить
  • А почему это малинович не на передовой? --- Громче всех те, кто не на передовой
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Громче всех те, кто не на передовой --- у вас групповуха была с йети и маленкович.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Не. Это прямо класс) что один произнёс дичь - не понятно какую задачу он бы решил сокращением выходных - типа чтобы сильно не радовались? Ну мне не разгадать этой передовой мысли) но и граждане комментаторы блеснули всеми гранями своих талантов) вы все реально по Барнаулу ходите? Я вас реально могу видеть? Это капец… это уровень дна пробитого с низа. Вам нельзя в общество выходить - вы собаки бешенные. «Спасибо» Амику, что позволил мне увидеть истинную сущность сограждан.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Искал Йетти, а нашел белочку...
    26 декабря, Гость   Ответить
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