Алтайский депутат назвал отъезд из России тех, кто высказывается негативно, самоочищением общества

Даниил Бессарабов считает, что в других странах рано или поздно эти люди начнут скучать по России

29 октября 2022, 13:22, Илья Звягинцев

Алтайский политик, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов поделился мнением о людях, которые негативно высказываются о России и уезжают из страны. Его слова передает портал URA.ru.

«Это выбор этих людей, которые в трудный момент предали родину или по каким-то иным мотивам покинули нашу страну. Я впервые услышал от православного священника такую точку зрения. Он все эти события интерпретирует исходя из духовности, преданности России. Он называет это самоочищением России. Мне эта позиция близка. Давайте так к этому процессу относиться», — сказал Бессарабов.

Он добавил, что рано или поздно те, кто уезжает, начнут скучать по России и захотят вернуться. При этом он отметил, что не знает, смогут ли поедут эти люди назад.

Бессарабов отметил, что решение уехать из страны это их личный выбор.

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