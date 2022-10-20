«Алтайский Голливуд»: Барнаул занял 200 место в рейтинге городов России от Артемия Лебедева

Барнаул занял 200 место среди 328 российских городов в рейтинге известного дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Информация опубликована в Telegram-канале Лебедева.

Дизайнер был в столице Алтайского края в июле 2007 года. Тогда он раскритиковал город за большое количество наружной рекламы, но похвалил буквы «Барнаул» на склоне Нагорного парка. Правда, тогда ещё не была построена набережная и две новые лестницы.

«Алтайский Голливуд. Осталось малость самую — научиться разрядку в заглавных буквах делать», — написал тогда Артемий Лебедев.

Первое место в рейтинге лучших городов страны, по мнению блогера, заняла Сатка. Далее следует Москва и Санкт-Петербург. Среди других городов Сибири выше Барнаула расположились Красноярск, Абакан, Томск, Омск, Новосибирск и Чита. Ниже — Горно-Алтайск. Бийск — на одном из последних мест.

Как пояснил Артемий Лебедев в Telegram-канале, за основу рейтинга взяты несколько критериев: ничего интересного; стоит посмотреть, раз оказался там; стоит лететь час, чтобы посмотреть; стоит лететь через полмира, чтобы посмотреть. Кроме того, блогер обращал внимание на интересную архитектуру, красивые реки и моря, наличие гор и интересную застройку.

Артемий Лебедев родился в семье писательницы Татьяны Толстой и филолога-классика Андрея Лебедева. Студия Артемия Лебедева основана в 1995 году. Она работала над логотипом Большого театра и схемой Московского метрополитена. Дизайнер считается одним из самых известных и популярных в России.