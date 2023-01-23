Алтайский избирком в 2023 году подключат к VPN почти за 5 млн рублей

Избирком будет пользоваться VPN весь год

23 января 2023, 15:23, ИА Амител

VPN / Фото: unsplash.com

На подключение Избирательной комиссии Алтайского края к VPN в 2023 году потратят 4,9 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Лот разыграл Центр государственных закупок Алтайского края. Исполнитель должен "оказывать услуги по передаче данных в виртуальной частной сети (VPN)", чтобы "обеспечить деятельность" краевой избирательной комиссии в 2023 году.

Всего в закупке перечислены три услуги. Они отличаются только пропускной способностью VPN: ≥ 4 мегабит в секунду, ≥ 100 мегабит в секунду и ≥ 1000 мегабит в секунду.

По контракту лишь на пр. Ленина, 59, в Барнауле пропускная способность VPN должна быть ≥ 1000 мегабит в секунду. В Барнауле (на ул. Пушкина, 66а), в Рубцовске (на пер. Бульварный, 25) и в Бийске (на ул. Мухачева, 226/2) параметры должны достигать ≥ 100 мегабит в секунду. В других зданиях (по трём барнаульским и бийским адресам, в Белокурихе, Заринске, Змеиногорске, селах Залесово, Ельцовка, Новоегорьевское, Бурла и других) достаточно показателя ≥ 4 мегабита в секунду.

Начальная цена контракта была куда больше – свыше 7 млн рублей, однако в итоге стоимость закупки удалось снизить.

Победитель аукциона уже приступил к работе, он подключает избирком к VPN весь год – с 1 января по 31 декабря 2023 года, 24 часа в сутки 7 дней в неделю.