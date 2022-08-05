Алтайский край передал спецтехнику Славяносербскому району ЛНР

Алтайский край передал спецтехнику Славяносербскому району Луганской Народной Республики. Как сообщает пресс-служба правительства региона, 5 августа прошла торжественная передача автобусов и грузовиков.

Как отметил глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко, это значимое событие для местных жителей.

«Наши побратимы передают в дар Славяносербщине транспортные средства, в которых нуждается район. Мы выражаем им глубокую благодарность за заботу и неоценимую помощь. Признание наших Республик Российской Федерацией дало нам возможность свободно дышать, развиваться и строить наше будущее. Полученные транспортные средства будут долго служить нашему району и его жителям», — подчеркнул он.

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Общество В Славяносербский район ЛНР привезли гуманитарную помощь от Алтайского края

Напомним, что Алтайский край помогает восстанавливать Славяносербский район Луганской Народной Республики. Соглашение о сотрудничестве подписали 22 июня 2022 года губернатор края Виктор Томенко и глава районной администрации Сергей Крамаренко во время визита делегации Алтая в ЛНР.