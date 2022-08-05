Алтайский край передал спецтехнику Славяносербскому району ЛНР
Полученные транспортные средства будут долго служить местным жителям, отметил глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко
Алтайский край передал спецтехнику Славяносербскому району Луганской Народной Республики. Как сообщает пресс-служба правительства региона, 5 августа прошла торжественная передача автобусов и грузовиков.
Как отметил глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко, это значимое событие для местных жителей.
«Наши побратимы передают в дар Славяносербщине транспортные средства, в которых нуждается район. Мы выражаем им глубокую благодарность за заботу и неоценимую помощь. Признание наших Республик Российской Федерацией дало нам возможность свободно дышать, развиваться и строить наше будущее. Полученные транспортные средства будут долго служить нашему району и его жителям», — подчеркнул он.
Напомним, что Алтайский край помогает восстанавливать Славяносербский район Луганской Народной Республики. Соглашение о сотрудничестве подписали 22 июня 2022 года губернатор края Виктор Томенко и глава районной администрации Сергей Крамаренко во время визита делегации Алтая в ЛНР.