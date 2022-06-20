Алтайский край попал в последнюю десятку рейтинга регионов по уровню доходов населения

Алтайский край оказался в последней десятке рейтинга регионов России по уровню доходов населения. Об этом сообщает РИА Новости.

Для создания рейтинга аналитики использовали показатели стоимости фиксированного набора товаров и услуг, а также уровень бедности.

Значение доходов и стоимости фиксированного набора в регионе составило 1,18. А уровень населения, находящегося за чертой бедности, в 2021 году — 16,8%.

С этими показателями Алтайский край оказался на 77-й позиции рейтинга.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Москва.

Три последних места заняли Республика Алтай, Республика Ингушетия и Республика Тыва.