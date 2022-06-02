Алтайский край вошел в число регионов, признанных отстающими в мусорной реформе

В Российском экологическом операторе назвали регионы, которые признаны отстающими в мусорной реформе. Как сообщает ТАСС, в их число вошел и Алтайский край.

«В список не достигающих плановые значения показателей по доле утилизации и обработки твердых коммунальных отходов в апреле и имеющих минимальную долю по ним регионов вошли Алтайский и Забайкальский края, Республики Карелия, Северная Осетия — Алания, Амурская область. Плановых значений по утилизации также не достигли Чукотский автономный округ и Новгородская область, по обработке — Республика Коми», — заявил замглавы ведомства Евгений Карелов.

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В организации отметили, что итоги были подведены за апрель в части выполнения федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». По данным регионов, в апреле 48,1% отходов были отправлены на обработку, 11,4% — на утилизацию. Доля направленных на захоронение отходов составила 79,2%.

Напомним, что реформа обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.