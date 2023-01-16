Алтайский край занял второе место в Сибири по естественной убыли населения

Выше естественная убыль оказалась лишь в Кемеровской области

16 января 2023, 16:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край занял второе место в Сибири по естественной убыли за 11 месяцев 2022 года. Как сообщает Росстат, за это время смертность в регионе превысила рождаемость на 14 695 человек.

Выше естественная убыль оказалась лишь в Кемеровской области – 16 625 человек. Прирост населения с января по ноябрь 2022 года показали только два сибирских региона – Республика Алтай (+301) и Республика Тыва (+2861).

Всего, по информации ведомства, за 11 месяцев 2022 года в России родились чуть более 1,197 млн младенцев, умерли 1,741 тысячи человек. Естественная убыль составила 543 401 человек, что ниже аналогичного показателя за январь-ноябрь 2021 года в 1,74 раза.