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Алтайский край занял второе место в Сибири по естественной убыли населения

Выше естественная убыль оказалась лишь в Кемеровской области

16 января 2023, 16:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Алтайский край занял второе место в Сибири по естественной убыли за 11 месяцев 2022 года. Как сообщает Росстат, за это время смертность в регионе превысила рождаемость на 14 695 человек.

Выше естественная убыль оказалась лишь в Кемеровской области – 16 625 человек. Прирост населения с января по ноябрь 2022 года показали только два сибирских региона – Республика Алтай (+301) и Республика Тыва (+2861).

Всего, по информации ведомства, за 11 месяцев 2022 года в России родились чуть более 1,197 млн младенцев, умерли 1,741 тысячи человек. Естественная убыль составила 543 401 человек, что ниже аналогичного показателя за январь-ноябрь 2021 года в 1,74 раза.

 

Комментарии 6

  • Обязательно нужно защищать эту власть, хорошо вымираем при ней.
    16 января, Гость   Ответить
  • Нас и так мало, вошли бы и так в золотой миллиард незаметненько, зачем умерщвлять?
    16 января, Гость   Ответить
  • В крае нужно разобраться со смертностью. В целом по стране ситуация уже гораздо лучше. Ковид в общем закончился, а смертность снижается слабо именно в Алтайско крае. Недорабатывает минздрав местный. Пора с министра спросить, в чем проблема?
    17 января, Гость   Ответить
  • В крае нужно разобраться со смертностью - Приказать не умирать под страхом наказания?
    17 января, Гость   Ответить
  • нет доступности медицины, направления ждешь по 3 месяца, за это время всё может быть
    17 января, Гость   Ответить
  • Нужно в этой статистике возраст указывать, а то у нас 70+ умерли в основном, а в другом регионе 60+.... Так что эта статистика фигня
    17 января, Гость   Ответить
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