Алтайский маг продает посох силы за 2 миллиона рублей

В селе Черный Ануй Республики Алтай местный маг продает посох силы, который «обладает мощным влиянием на стихии». Объявление опубликовано Avito.

«Последний девятый посох из собрания. Обладает мощным влиянием на стихии Земли, Воздуха и Воды. И немножечко на стихию Огня», — пояснил владелец.

По его словам, посох собран «из уникальных артефактов, найденных в ходе длительных экспедиций в труднодоступных местах Горного Алтая».

«Продаю так как имею более мощный посох, чем этот. Обязательное условие покупки: посох может не принять следующего владельца с совершенно непредсказуемыми последствиями», — подчеркнул продавец.

Цена волшебной трости — 2 миллиона рублей. При этом торга, по словам мага, нет: «Он не уместен. Цена и так сильно занижена».